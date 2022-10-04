Губернатор Псковской области посоветовал выезжающим заграницу внимательно выбирать маршруты

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Проблему очередей на пограничных пунктах Псковской области поднял на совещании губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Поток выезжающих заграницу значительный. Люди покидают пределы России с разными целями, среди них есть граждане Украины, граждане России призывного возраста, есть те, кто пытаются вывести предметы старины и искусства и даже запрещённые товары. По словам губернатора, ведутся тщательные проверки всех выезжающих из страны. Кроме того большие очереди на границе обусловлены тем, что зарубежные пограничные пункты также не спешат пропускать выезжающих.

Пограничные службы, сотрудники МЧС и местная администрация делает все возможное для обеспечения комфортного пребывания на границе. Установлены биотуалеты и контейнеры для мусора, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечен привоз продуктов питания. Также проведена беседы с руководством кафе и заправок.

«Но наплыв людей очень большой. Поэтому, с учётом погоды, поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают. Ситуацию держим на контроле. Тем, кто планирует выехать за пределы РФ, рекомендую следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты», – порекомендовал губернатор.