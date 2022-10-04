Возможность оформления кредитных каникул для мобилизованных появилась в Псковской области

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Для оформления кредитных каникул призывникам следует обратиться в банк. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Чтобы получить кредитные каникулы, необходимо, прежде всего, предъявить документы, которые подтверждают участие гражданина в специальной военной операции. Можно сделать это как во время службы, так и после её окончания, но в течение 30 дней.

Во время службы написать обращение на получение кредитной отсрочки можно не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода будет отсчитываться с 21 сентября этого года.

Во время действия кредитных каникул:

– Не будут начисляться пени и штрафы за просрочку платежей

– Взыскание платежей по кредиту будет приостановлено

– Банк не имеет право продать залоговое имущество клиента

– Каникулы будут предоставлены на срок мобилизации, а также 30 дней после её окончания

Сообщается, что заявления на предоставление кредитных каникул будут подлежать рассмотрению в течение 10 дней. Если же заявитель в течение 15 дней после оформления заявки не получил уведомления, то кредитные каникулы будут являться действительными.