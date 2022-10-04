Водитель был задержан росгвардейцами за кражу топлива с АЗС в Псковской области

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Водитель похитил топливо с АЗС в ночь 3 октября на трассе Псков - Изборск, где его задержала Росгвардия по горячим следам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник АЗС нажал на «тревожную кнопку», после чего прибыл наряд вневедомственной охраны. Выяснив причину, оказалось, что один из автомобилистов заправил машину и уехал без оплаты.

Росгвардейцы начали поиски по приметам подозреваемого и описанию его авто. Сотрудники охраны недалеко от пострадавшей АЗС обнаружили подходящую машину с 30-летним подозреваемым. Мужчина сразу был задержан.

На данный момент подозреваемого в краже передали в полицию, ведется разбирательство.