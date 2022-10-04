За сутки в Псковской области выпало более 40 миллиметров осадков

.

За прошедшие сутки в регионе выпало более 40 миллиметров осадков. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Все дело в том, что европейская часть России оказалась под сильнейшим циклоном, пришедшим из Северной Атлантики. По центральным областям удар пришёлся сильнее всего.

«На опорной метеостанции Москвы за сутки вылилось 24 миллиметра – это более одной трети от месячной нормы. А в Псковской и Смоленской областях— более 40 миллиметров», — поделились синоптики.

Облачная система циклона покрыла Северо-Запад России и центр. На данный момент циклон сдвинулся на Северо-Восток. В эпицентре циклона теперь окажется Псковская, Новгородская и Ленинградская области.

По прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться в зоне тёплого фронта циклона — на Западе Русской равнины и на Крайнем Севере. Со временем интенсивность дождей будет уменьшаться.

К среде осадки в виде дождей уменьшатся, однако облачность все ещё будет плотной. В метеоцентре предупредили, что солнца в ближайшее время на европейской части России ждать не стоит.