Сотрудники Псковской таможни предотвратили вывоз валюты 16 стран в Эстонию

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Таможенники предотвратили вывоз 231 банкноты 16 стран через МАПП «Куничина Гора». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской таможне.

Деньги обнаружили в рюкзаке мужчины, который хотел незаконно провезти сумму, превышающую разрешенный размер вывоза в долларах. Среди наличных были обнаружены: 200 000 вьетнамских донгов, 16 010 российских рублей, 17 690 евро, 206 долларов США, 176 000 индонезийских рупий, 16 000 корейских вон, 1700 казахских тенге, 55 египетских фунтов, 1100 ланкийских рупий, 130 китайских юаней, 30 турецких лир, 1000 узбекских сумов, 30 арабских дирхам, 15 латвийских лат, 1000 армянских драм, 2 сингапурских доллара и 1 малазийский ринггит.

«Среди денежных знаков имелись как используемые в настоящее время, так и не применяемые в обращении банкноты. Общая сумма наличных денежных средств в эквиваленте составила более 17,6 тысяч долларов США», - указала пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

К правонарушителю возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП (недекларирование наличных денежных средств).

«Гражданин объяснил свой поступок отсутствием знаний о необходимости декларирования вывозимых из Российской Федерации денежных средств. Однако незнание правил не освобождает от ответственности за совершенное правонарушение», - поделился начальник таможенного поста Роман Сушинский.

Напомним, что ранее президент России подписал указ, в котором с 2 марта 2022 года запрещается вывозить из Российской Федерации наличную валюту других стран, которая в перерасчете превышает 10 тысяч долларов США.