До 70% мобилизационного плана выполнила Псковская область

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Заседание Псковской областной комиссии по мобилизации прошло 3 октября под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

На минувшей неделе решался вопрос с оповещением и розыском тех, кто находится в запасе. Также гражданам вручались повестки и формировались группы для направления в учебные центры. План по мобилизации для Псковской области уже выполнен на 70%.

Губернатор особенно контролирует вопрос материального довольствия призванных по частичной мобилизации граждан. Также Михаил Ведерников считает, что исполнение мобилизационного плана не должно приносить ущерб экономике области. Это правило необходимо соблюдать.

«Принципиально, чтобы не призывали людей узких специальностей и очень взвешенно подходили к мобилизации граждан с предприятий, так как это может привести к нарушениям производственных циклов», – подчеркнул губернатор.

В данном случае это касается сотрудников агропромышленного комплекса, в частности сельскохозяйственных предприятий и сектора продовольственной безопасности.

Также, стоит отметить, что около 20 предприятий, которые заняты обслуживанием оборонной комплекса в области получили бронь на время частичной мобилизации.