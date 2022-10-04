Псковичам дали рекомендации по поводу отпуска в 2023 году

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Жителям Пскова, у которых пятидневная рабочая неделя, дали совет по поводу отпуска в 2023 году. Рекомендации высказал эксперт SuperJob.

Сотрудники, работающие на пятидневке будут отдыхать: с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Также предусмотрены выходные с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

SuperJob сообщили о самом выгодном времени для отпуска. Также был представлен список самых невыгодных дат с точки зрения отпускных выплат.

Самыми лучшими для отпуска месяцами признан август, октябрь и март. А вот в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре ситуация ухудшится.

Самые невыгодные месяцы для отпуска в 2023 году :январь, февраль, апрель, май.

«Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату. В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем не выгоднее брать отпуск в этом месяце. По закону, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной», — сообщили эксперты.

Дни, на которые будет приходится отпуск также будут оказывать влияние на заработную плату. Чтобы подсчитать доход с учётом отпуска, SuperJob предлагает воспользоваться калькулятором.