Членов комиссии по замещению должности главы Пскова выбрала гордума

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Депутаты городской Думы Пскова увтердили членов конкурсной комиссии для конкурса на замещение должности главы Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской городской Думы.

Александр Гончаренко, председатель городской Думы высказался о необходимости выявить трех членов комиссии. При том, что общее число участников не более шести человек. Половину из необходимого количества участников комиссии назначит губернатор области Михаил Ведерников, остальных — гордума.

«Предлагаю кандидатуры Натальи Мельниковой, Михаила Иванова и Галины Невалённой», — сообщил председатель гордумы. Депутаты поддержали предложение председателя единогласно.

Напомним, на 66-й сессии гордумы, 27 мая были одобрены поправки в Устав Пскова. Согласно поправкам, глава городского округа должен избираться представительным органом из кандидатов, которые представит конкурсная комиссия. Только после прохождения конкурса кандидат сможет возглавить администрацию.

На данный момент в Пскове функционирует двуглавая система управления. Председателем гордумы 7-го созыва 22 сентября стал Александр Гончаренко.

Напомним, участвовать в конкурсе на пост главы города планирует глава администрации Пскова Борис Елкин.