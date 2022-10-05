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Общество5 октября 2022 9:59

Новые катамараны появились на озере Залита в Псковском озере

Источник:kp.ru
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В следующем сезоне на острове Залита можно будет покататься на новых, современных катамаранах. Об этом Информационный центр «Талабы» сообщил в своей группе «ВКонтакте».

Ранее на острове можно было покататься только на сап-бордах. Теперь же посетители смогут опробовать катамараны марки «Sunlight». Они оборудованы современным козырьком для защиты от солнца и предназначены для долгих водных прогулок. В скором времени катамараны доставят в Псков.

Сведения о прокате появятся к началу летнего сезона следующего года. Сотрудники информационного центра запустили опрос среди псковичей, чтобы узнать кто готов в начале следующего сезона опробовать приобретение.