Водителю авто в Великих Луках стало плохо перед вылетом в кювет

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В Великолукском районе по причине плохого самочувствия водителя случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Происшествие случилось на 2-м километре Плаксинского шоссе. Водитель ВАЗ-21099 не справившись с управлением, вылетел в кювет.

В результате медицинская помощь пострадавшему водителю оказывается на месте. Пока решается вопрос о необходимости госпитализации. По предварительной информации, водитель допустил съезд в кювет из-за потерюи сознания.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники дорожно-транспортной службы, бригада медиков, ПСО города Великие Луки. Обстоятельства произошедшего выясняются.