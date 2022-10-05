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Происшествия5 октября 2022 13:59

Мошенники вымогают деньги у разместившей в интернете интимные фото великолучанки

Источник:kp.ru
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У девушки из Великих Лук, разместившей в интернете интимные фотографии, мошенники вымогают деньги. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

Начальник уголовного розыска также сообщил о росте преступлений в интернете. В особенности это касается преступлений против несовершеннолетних.

«Это и развратные действия в отношении несовершеннолетних, и распространение интимных фото несовершеннолетних. Есть ряд нераскрытых преступлений, есть преступления, где фигуранты - жители России, иностранцы», – уточнил Александр Павлов.