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Общество5 октября 2022 14:06

В Псковской области очистили 11 километров береговой территории

Источник:kp.ru

В рамках акции «Вода России» в Псковской области продолжают проводить мероприятия. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в правительстве региона.

Образовательные учреждения области и администрации муниципалитетов скооперировались, чтобы убрать от мусора береговые территории рек и озёр.

В мероприятиях акции «Вода России» за сентябрь поучаствовали 159 человек из 10 муниципалитетов региона. Участники убрали более 11 километров прилегающих к водным объектам территорий.

Акция проводится благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».