Освобождение от мобилизации предлагают псковичам мошенники

.

Сотрудники полиции сообщили о росте телефонного мошенничества. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По области зафиксированы случаи, когда злоумышленник представлялся сотрудником военных структур и за определённую плату предлагал приобрести документ, освобождающий от призыва.

Также в регионе орудует мошенник, представляющийся мобильным оператором.

Неизвестный сообщает жертвам, что договор предоставления услуг связи подходит к концу, а мобильный оператор, якобы переходя на новое оборудование, сообщает о возможности быстро переоформить договор. Далее граждан просят перейти по ссылке и сообщить реквизиты карты для оплаты услуг или даже перевести средства на счёт организации.

Управление УМВД России региона рекомендует предупредить близких о подобных махинациях и быть крайне бдительными.