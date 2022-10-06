«Подавитесь своими подачками!» иностранцы на границе не принимают помощь от псковичей

Фото: группа «Пыталовское информационное сообщество»

Ситуация сложившаяся на псковской границе вызвала сильный резонанс в обществе. Об этом сообщила активистка Ольга Быстрова в группе «Пыталовское информационное сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

«Пока я раздумывала, как написать обо всем, кто-то уже начал действовать и обратился на сайте к губернатору, на телевидение, к волонтёрам. В итоге данная тема получила широкую огласку, на которую нашим властям пришлось реагировать», — пояснила Ольга Быстрова.

По словам активистки на пограничном пункте «Убылинка» волонтёры привезли гражданам Украины горячее питание, плащи и дождевики и специальные плёнки, чтобы люди могли не сидеть на земле.

«Что бы сделали в данном случае наши люди-россияне? Грелись бы, а потом, переходя границу, передавали бы их следующим. Мы своих не бросаем. А знаете, что сделали граждане Украины? Еду выкидывали в мусорные баки и на землю, крича при этом: «Подавитесь своими подачками!» Плащи, все разорванные в клочья, валяются по всей территории МАПП «Убылинка». Всё втоптано в грязь. Всё загажено и испорчено», — сообщила Ольга Быстрова в посте.