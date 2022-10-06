107 человек в Псковской области заболели ковидом за минувшие сутки

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За 5 октября короновирусом заразились ещё 107 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове зафиксировали 39 случаев заражения. На втором месте по числу заболевших оказался Гдовский район (12 человек). На третьем месте Пустошкинский район —8 случаев заражения.

В Порховском районе заболело 7 человек, в Опочецком — 6. В Новосокольническом районе зафиксировано 5 случаев заболевания.

В Палкинском и Дедовическом районах ковид выявили у 4 пациентов.

В Печорском, Плюсском и Сбьежском районах коронавирус нашли у 3 человек.

В Великих Луках, Бежаницком, Невельском, Островском, Пушкиногорском районах по два человека заразились опасным заболеванием. В Псковском, Струго-Красненском и Дновском районах зафиксировали 1 случай заболевания.

В общей сложности ковидом за все время пандемии заразилось 123 884 человека. Из них умерло 1919 человек.