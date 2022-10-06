Псковичка вместе с дочерью украли одежду из магазина

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Жительница Пскова совместно со своей дочерью попыталась украсть одежду из магазина. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре города.

В сентябре текущего года женщина пришла в магазин одежды со своей дочерью. Когда она пришла в примерочную, якобы померить вещи, то сложила часть из них (куртку, шапку и полуботинки) к себе в сумку. Затем женщина вернула остальную часть одежды на место. После этого она отправилась на выход из магазина. Но там сработала сигнализация и охранник нашёл в сумке украденные вещи на сумму 3945 рублей. Позже выяснилось, что дочь злоумышленницы тоже украла вещи: куртку и шапку.

Дочь привлекли к административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ, а в отношении матери завели уголовное дело, которое направили в мировой суд.

По статье 158 УК РФ женщина должна выплатить штраф 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за шесть месяцев или же приговаривается к обязательным работам на срок до 365 часов или исправительные работы до года, или ограничение до двух лет.