Псковский губернатор: псковские мобилизованные получат первые выплаты в ноябре

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Свои первые зарплаты мобилизованные получат в середине ноября. Об этом рассказал Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

«Поступает большое количество вопросов и по теме финансов. В частности, когда мобилизуемые получат первые зарплаты. Отвечаю: выплаты зарплат производятся 10-11 числа каждого месяца за предыдущий. То есть, ближайшие выплаты в ноябре.» - пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что помимо обязательных выплат будет принят ряд социальных мер, для поддержки семей мобилизованных. Меры, которые будут приниматься зависят от того, насколько будет реальна их реализация, так как это напрямую зависит от бюджета региона.