Почти 1500 мобилизованных отправились на службу в армию РФ из Псковской области

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Почти 1500 мобилизованных было отправлено на службу из Псковской области в связи с введением частичной мобилизации в России 21 сентября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

«По оперативным данным, в Псковской области вручено более 4000 повесток, при этом призвано на службу менее 1500 человек», – уточнил губернатор.

По словам главы региона, в большинстве случаев, данные по состоящим на воинском учёте отправляются на уточнение. Это происходит в связи с необходимостью актуализировать базу данных военкомата.