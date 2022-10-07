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Политика7 октября 2022 5:05

Почти 1500 мобилизованных отправились на службу в армию РФ из Псковской области

Источник:kp.ru
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Почти 1500 мобилизованных было отправлено на службу из Псковской области в связи с введением частичной мобилизации в России 21 сентября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

«По оперативным данным, в Псковской области вручено более 4000 повесток, при этом призвано на службу менее 1500 человек», – уточнил губернатор.

По словам главы региона, в большинстве случаев, данные по состоящим на воинском учёте отправляются на уточнение. Это происходит в связи с необходимостью актуализировать базу данных военкомата.