60 отцов не смогли вспомнить имя своего ребенка в в ЗАГСах Псковской области

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Матери, воспитывающие детей в одиночку, зачастую регистрируют отцовство на посторонних мужчин. Об этом председатель комитета юстиции области Сергей Шерстобитов рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Чаще всего «отцами» становятся азиатские мигранты. «Женщины в стремлении заработать деньги не думают о последствиях. Мы обеспокоены происходящим. Возможно, эти слова остановят кого-то на пороге ЗАГСа и заставят задуматься», - отметил руководитель.

Сергей Шерстобитов подчеркнул, что с момента регистрации отцовства выплаты матерям, воспитывающим детей в одиночку, заканчиваются.

«У нас были случаи, когда мужчины при регистрации отцовства не могут вспомнить имя ребенка. В прошлом году было порядка 60 таких случаев, в этом - около 30», — сообщил председатель комитета.