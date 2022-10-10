Мобилизованный пскович смог найти своей кошке новый дом

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Кошка псковича, призванного в ходе частичной мобилизации, нашла себе новых хозяев. Об этом сам мужчина рассказал корреспонденту ПАИ.

Ранее пскович писал, что подобрал кошку на улице, приучил к лотку и к разному корму. Однако после того, как мужчина получил повестку, необходимо было пристроить животное, призывник понадеялся найти питомцу нового хозяина в социальных сетях. «У меня тут никого нет, ни друзей ни родственников, живу тут недавно. Помогите, пожалуйста», писал пскович на своей странице «ВКонтакте».

В скором времени кошке удалось найти новый дом: животное приютила жительница города. «Всё хорошо. Кошечка в добрых руках», сообщил призывник.

Напомним, ранее был опубликован список приютов, готовых пристроить домашних животных мобилизованных граждан.