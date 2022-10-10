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Общество10 октября 2022 8:55

Житель Себежского района украл 650 кубометров заготовленного леса

Источник:kp.ru
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Житель поселка Идрица подозревается в краже 650 кубометров заготовленного леса. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

С июля по октябрь 2022 года у деревни Прихабы в Себежском районе был украден лес кругляк лиственных пород деревьев. Выяснилось, что ущерб владельцу от кражи заготовок составляет 750 тысяч рублей.

Следствие признало виновным 35-летнего неработающего жителя поселка Идрица. Мужчина признался в содеянном.По предварительным данным, обвиняемый вывозил древесину на грузовых автомобилях «КамАЗ» и «Урал». После чего, продавал товар.Сейчас следователям предстоит выяснить места сбыта древесины.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 УК РФ. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.