Ограбление ювелирной мастерской произошло в Пскове

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В Пскове 5 октября гражданин украл изделия из золота в ювелирной мастерской, а в Великих Луках 6 октября посетитель магазина собирался украсть деньги, хранящиеся в сейфе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России региона.

В ювелирной мастерской мужчина рассматривал золотую цепочку с крестиком, затем выхватил изделие и попытался скрыться. Однако сотрудникам полиции №2 УМВД России по городу Пскову удалось установить личность вора. Грабителем оказался 30-летний безработный житель Пскова. При мужчине обнаружили золотое изделие и изъяли его.

В отношении псковича был возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 1 УК РФ. Обвиняемого ждёт до четырех лет лишения свободы.

В Великих Луках в магазине на улице Дьяконова мужчина, применив насилие, собирался украсть деньги, находящиеся в сейфе. Сотрудники полиции задержали злоумышленника при содействии сотрудников магазина.

Обвиняемым оказался 31-летний великолучанин, ранее судимый. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.