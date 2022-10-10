23 человека пострадали в ДТП за неделю в Псковской области

.

С 3 по 9 октября 23 человека получили травмы во время ДТП на дорогах Псковской области, два человека погибли. Об этом «Комсомольской правде Пскове» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области

«Пресечено 1355 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 49 водителей, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 5 водителей», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, за данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествия, жертвами которых стали 2 человека, 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция предупредила водителей, что именно состояние опьянения и превышение скоростного режима на дорогах являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий.ГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге.