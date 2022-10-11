Два новых заместителя появилось у начальника псковского УМВД

Генерал-майор Алексей Овсянников, являющийся начальником УМВД России по Псковской области, представил личному составу своих новых заместителей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На эту должность назначен полковник полиции Сергей Ащеулов. До утверждения на пост заместителя он был начальником управления УМВД по работе с личным составом. Сергей Ащеулов также служил в ОМВД России по Гдовскому району, в ОМВД по Порховскому району и в областном УМВД России.

Вторым заместителем выбран полковник юстиции Максим Гайдуков. До утверждения на пост он был заместителем начальника СУ УМВД Смоленской области по расследованию организованной преступной деятельности.