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Общество12 октября 2022 6:19

В Пскове началось благоустройство Малого Крестовского захоронения

Источник:kp.ru
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В Пскове подрядчик приступил к началу работы по благоустройству территории Малого Крестовского захоронения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города Пскова.

Согласно контракту, постамент приведут в порядок и заново облицуют гранитными плитами. Замене пойдет также бортовой камень у захоронения и цветника. В дальнейшем дорожки на территории захоронения покроют мраморной крошкой.

Металлическая конструкция ограждения уже демонтирована для очистки пескоструйным аппаратом. Далее оно будет окрашено и установлено на прежнее место.