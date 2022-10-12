В Пскове началось благоустройство Малого Крестовского захоронения

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В Пскове подрядчик приступил к началу работы по благоустройству территории Малого Крестовского захоронения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города Пскова.

Согласно контракту, постамент приведут в порядок и заново облицуют гранитными плитами. Замене пойдет также бортовой камень у захоронения и цветника. В дальнейшем дорожки на территории захоронения покроют мраморной крошкой.

Металлическая конструкция ограждения уже демонтирована для очистки пескоструйным аппаратом. Далее оно будет окрашено и установлено на прежнее место.