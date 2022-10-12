В псковской пятиэтажке неизвестные подожгли квартиру

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Около 5:30 утра в Пскове неизвестные подожгли входную дверь квартиры в пятиэтажном многоквартирном доме. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

Пожар произошел 11 октября в доме №31 на улице Петровской. Огнем оказалась повреждена входная дверь на первом этаже. Пожарные успели вовремя и квартиру удалось спасти.

В 4:04 в деревне Бахново Дедовичского района сообщение о возгорании на пульт МЧС произошло из частного дома. На этот раз огонь распространился из печи. Были нарушены правила пожарной безопасности при устройстве. Пожарные отбили жилой дом от огня, но он успел повредить деревянную обрешетку строения.