100-летие отмечает ветеран из Пыталовского района

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Сегодня 12 октября, 100-летний юбилей отмечает Ветеран Великой Отечественной войны, Фёдор Бобиков. Об этом сообщил депутат гордумы Псковской области Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фёдор Бобиков живёт в деревне Еременцы Пыталовского района. Однако сам он не местный, родился в Новосибирской области, в Пыталовском районе поселился уже после войны.

Фёдор Бобиков принимал участие в освобождении Псковской области, Риги, а также в нейтрализации фашистской курляндской группировки. В ходе военных действий Фёдор Бобиков получил три ранения и две контузии.

«Демобилизован в звании младшего сержанта 1 мая 1945 года. Приехал в деревню Еременцы, которую освобождал в июле 1944 года. Создал семью. Имеет награды, в том числе орден Отечественной войны I степени»,— написал Александр Козловский в своём сообщении.

Депутат гордумы выразил сожаление по поводу того, что не приехал к ветерану лично. Поздравления и подарки имениннику вручила помощница депутата Полиной Рубченя. Также поздравили юбиляра и артисты досугового объединения Пыталовского района и Дома детского творчества.

Александр Козловский пожелал здоровья и сил ветерану. «Он для нас — пример стойкости, мужества и служения людям!», — заключил депутат в своём сообщении.