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Общество12 октября 2022 15:13

Ветеран Афганской войны получил право зажечь Вечный огонь в Невеле

Источник:kp.ru
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Сегодня, 12 октября на одном из воинских захоронений прошла церемония зажжения Вечного огня. Об этом сообщили в газете «Невельский вестник».

Пламя было привезено с псковского мемориала «Могила Неизвестного Соладата». Зажёг Вечный огонь ветеран войны в Афганистане и юнармеец Матвей Козлов. Глава района Олег Майоров, председатель комитета по тарифам и энергетике области Елена Пилипенко и командир поискового отряда «Гвоздика» произнесли торжественную речь.

В начале 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о необходимости привезти на Невельском воинское захоронение Вечный огонь.