Половина псковичей поддерживают тренд на отказ от новогодних праздников в 2022 году

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В Псковской области вырос процент предприятий, отказывающихся от публичных мероприятий на этот Новый год. По данным сервиса SuperJob, каждый второй пскович и вовсе поддерживает отмену новогодних праздников 2022 году.

Ровно 4 из 10 псковских работодателей на данный момент не планируют проводить корпоративы на Новый год. При этом 15% решили праздновать наступление нового года в своем офисе, а 18% бронируют ресторан для вечеринки. Еще 2% поедут за город и 5% выберут иные решения.

В это время каждый второй житель Псковской области против публичных мероприятий на Новый год. За полную отмену праздников в большем количестве высказываются женщины и те, кто старше 45 лет.

Напомним, ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода отказались от празднований Нового года, но некоторые уже вернули свои слова назад.