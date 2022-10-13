Псковичка отдала в дар музею пианино 1870 года

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Псковичка Ирина Крайнова подарила музею старинное пианино 1870 года выпуска. Об этом сообщили в пресс-службе псковского музея-заповедника.

«Узнав о том, что в Пскове собираются открывать губернский музей, я сразу подумала о пианино 1870 года. Как говорится, решила пойти проторенной дорожкой: мой папа в 70-е годы передал в музей коллекцию монет и бумажных денег. Продавать пианино я не хотела, а вот отдать в дар музею – это другое дело. Надеюсь, что оно украсит какую-то комнату с интерьером тех времен», поделилась владелица инструмента.

Музыкальный инструмент был приобретен дедом Ирины, Марком Швейдером, в 1915 году у известной писательницы Анастасии Вербицкой.

Марк Швейдер управлял шахтами в Луганской области и являлся депутатом I съезда шахтеров. В семейном архиве даже сохранился фотоснимок, где дедушка псковички запечатлен рядом с Лениным. Марк Швейдер участвовал в строительстве московского и питерского метро. Во время поездок, пианино всегда было с владельцем.

Во время войны дед псковички был в Ленинграде до 1942 года, пока его не вывезли вместе с остальными жителями по Дороге жизни чуть живого. Пианино долгое время было без хозяина и только после войны Марк Швейдер забрал инструмент в Москву. После его кончины пианино перешло к Ирине по наследству.

«Мне очень приятно, что за тот небольшой срок, что я работаю в Псковском музее-заповеднике, уже несколько раз мы сталкивались с совершенно замечательным явлением – дары важных и значимых вещей музею, – подчеркнула гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – Эти дары, которые люди приносят в музей, как бы сами просятся в экспозицию. Мне кажется, человеку очень важно, чтобы то, что он принес в музей, было значимым не только для него, но и для истории того места, где он родился. Я очень надеюсь, что эта замечательная традиция будет продолжаться».

В течение нескольких лет музей-заповедник планирует открыть музей губернского Пскова. Дары граждан будут служить основой для формирования выставок и экспозиций. Ранее сообщалось, что семья из Москвы подарила музею сотни открыток с видами дореволюционного Пскова.