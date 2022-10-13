Великолучанка лишилась около миллиона рублей из-за мошенника

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Злоумышленник выманил у доверчивой великолукской пенсионерки около миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствие установило, что 5 октября 62-летней жительнице Великих Лук позвонил неизвестный, который представился сотрудником портала «Госуслуг». Мошенник заявил, что на пенсионерку хотят оформить кредит, чтобы избежать этого, он порекомендовал ей перевести деньги на «безопасный счет». Женщина оформила кредит и перевела на счет злоумышленника 815 тысяч рублей.

Позже, осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась в ОМВД в городе Великие Луки. Сотрудниками ОМВД было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.