Псковские таможенники изъяли дорогостоящий церковный сосуд

Сотрудники таможни конфисковали священный предмет христианского храма на российско-латвийской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выяснилось, что гражданин Молдовы, который являлся водителем микроавтобуса, решил не декларировать дарохранительницу, а также более двух килограммов кедровых орехов и 390 учебников. Сотрудники пограничного пункта «Бурачки» остановили нарушителя.

«Один человек может вывозить из России не более одного килограмма неочищенных кедровых орехов или полкилограмма очищенных. Предварительная стоимость предмета религиозного культа превышает 400 тысяч рублей. Учебники и дарохранительница направлены на экспертизу», — сообщил начальник погранпункта Денис Партоменко.

Сотрудник таможни подчеркнул, что водители автобусов также обязаны соблюдать установленные правила и декларировать товар, так как законы едины для всех граждан, пересекающих границу.

Дарохранительница — священный сосуд для хранения Тела и Крови Христа. Данная реликвия используется для религиозных обрядов.