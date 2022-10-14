«Расписные выходные» пройдут в Пскове 15-16 октября

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Жителей и гостей Пскова приглашают на «Расписные выходные» в музей-заповедник «Изборск». Об этом сообщается в группе музея в соцесети «ВКонтакте».

До конца октября в музее пройдёт ряд таких мероприятий. На неделе посетителей познакомят с творчеством художника Николая Рериха. Также на мероприятии можно будет научиться рисовать Изборскую крепость.

Мастер-классы пройдут в 12:00 и в 15:00 в выходные. Запись на мероприятие можно осуществить по телефону: 8(921)219-84-70.

Стоимость посещения будет всего 100 рублей, доступна оплата «Пушкинской картой». Проводится мероприятие будет в музейной мастерской в Доме купца Шведова на улице Печорской, дом 32.