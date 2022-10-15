Около 200 обращений от семей мобилизованных получил Центр помощи в Пскове

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Около 200 обращений за неделю поступило в Центр помощи мобилизованным и их семьям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении.

С каждым днём о Центре помощи узнает все больше людей. Сейчас актуальны вопросы устройства детей в детские сады и школы. Также востребована единовременная выплата в 50 тысяч рублей.

По его словам, выплаты семьи получают в беззаявительном порядке и начисляются автоматически. Кроме того, всем они должны были поступить 15 октября.

«Главный вопрос у всех один: как мобилизованные смогут переводить средства своим семьям. Сейчас есть возможность моментальной выдачи карты МИР мобилизованному. И к ней можно открыть до 5 дополнительных карт родственникам. Все карты имеют единый счет и позволяют использовать либо все доступные денежные средства, либо по лимиту, который может установить мобилизованный», – сообщил губернатор.

По словам главы региона, большое количество обращений поступает по линии судебных приставов. Часто поступают и необычные обращения с просьбой помочь в ускоренной регистрации брака.