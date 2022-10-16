Продолжаются поиски пропавшего три года назад великолучанина

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В Псковской области продолжаются поиски пропавшего 22 марта 2019 года 46-летнего великолучанина Андрея Федорова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение жителя Великих Лук. Последний раз его видели на улице Радищева, когда он выходил из дома.

По сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Пропавший был одет в черные спортивные штаны и куртку. С красными манжетами. На нем была вязаная шапка и спорт с матерчатым верхом.

Тех, кто знает хоть что-то о месте нахождения Андрея Федорова помочь сообщить по номерам: 8 (811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02.