В Пскове простятся с главным врачом кожно-венерологического диспансера Надеждой Кирпичевой

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В Пскове ушла из жизни главный врач кожно-венерологического диспансера Псковской области Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Надежда Кирпичева проработала в кожно-венерологическом диспансере 41 год. Ее путь начался с 1981 года, когда после окончания Смоленского государственного медицинского института Кирпичева приехала в Псков для прохождения интернатуры по дерматовенерологии. С 1995 года заняла должность главврача диспансера.

«Талантливый врач и организатор Надежда Николаевна все силы и время отдавала любимой работе. Именно под ее руководством и непосредственном участии происходило становление и развитие дерматологической службы Псковской области. Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Псковской области по дерматовенерологии. Активно развивала новые перспективные направления в сфере сохранения здоровья жителей Псковской области», – так отзываются о Надежде коллеги.

За время работы была отмечена знаком Заслуженного врача Российской Федерации. Неоднократно награждалась ведомственными, федеральными и региональными наградами.

«Комитет по здравоохранению Псковской области и все медицинское сообщество области скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», – сообщили в ведомстве.

Прощание с Надеждой Николаевной Кирпичевой состоится во вторник 18 окятбря в 11.00 в храме Георгия Победоносца деревни Камно.