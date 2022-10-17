С 30 октября изменится расписание авиарейса Псков-Казань

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С конца октября перелет Псков- Казань будет осуществляться по новому расписанию. Об этом сообщается на сайте авиакомпании UVT Aero.

Из Казани с 30 октября самолет будет вылетать в 5:10 и прибывать в Псков в 7:10. В обратном направлении из Пскова самолет вылетит в 8:00 и прибудет в Казань в 10:20.

Начиная со 2 ноября, по средам, столицу Татарстана воздушное судно будет покидать в 11:55, с прибытием в Псков в 13:55. В свою очередь, из Пскова вылет будет производиться в 14:45, с прибытием в Казань в 16:50.

Бронирование билетов на рейс пока доступно только на ноябрьские рейсы, летящие в среду.