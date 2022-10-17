В Великих Луках построили вертолетную площадку для доставки пациентов в медучреждение

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Для более быстрой доставки пациентов в медучреждения на территории городской больницы в городе Великие Луки появилась вертолетная площадка. Об этом сообщила районная газета «Наш путь».

Перевозка пациентов может быть необходима в разных случаях. Для эсктренной эвакуации сотрудники больницы делают запрос в санавиацию Пскова и при получении разрешения могут осуществить перевозку.

В конце 2020 года вертолетная площадка в Великих Луках была на начальном этапе строительства. Данный объект осуществили благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Была проведена подготовка соответствующей территории, выполнены геодезические и геологические работы и только после этого была построена сама вертолетная площадка.