Работы по консервации Мелетовской церкви в Псковской области закончены

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В церкви Успения в деревне Мелетово провели работы по консервации храма. Как оказалось, это необходимость, связанная с наступлением осенне-зимнего сезона. Таким образом, сотрудникам отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника удастся сохранить памятник. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Работы были направлены на сохранения уникальных фресок начала XV века, покрывающих внутренние стены церкви. «Подобная процедура проводится с памятником ежегодно, каждую осень хранители церкви запечатывают ее, чтобы исключить проникновение холода и влажности. Поскольку окна и двери памятника не реставрировали, они негерметичны и пропускают холодный воздух, влажность и мелких насекомых, что негативно влияет на сохранность уникальных фресок храма», — сообщили в музее.

Кроме того, были проведены работы по герметизации помещения (уплотнению оконных проёмов, утепление входной двери притвора).Теперь поддерживать необходимую температуру и влажность в храме возможно на протяжении всей зимы.

Также сотрудники музея помыли полы, убрали пыль с лесов и провели дезинсекции от насекомых.