Великолукский глава Николай Козловский принял присягу

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Глава Великих Лук Николай Козловский официально вступил в должность и принял присягу. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников председатель парламента региона поздравили коллегу с вступлением в должность. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации

Ранее, 7 октября на сессии гордумы Великих Лук депутаты единогласны приняли кандидатуру Николая Козловского. В своем выступлении перед личным составом, глава района акцентировал внимание на проектах, реализованных в Великих Луках за последние 5 лет. Кроме того, Николай Козловский поделился планами на перспективу

«В случае избрания на должность главы города готов приложить весь свой опыт, знания, энергию для дальнейшего развития нашего города воинской славы Великие Луки», — подчеркнул Николай Козловский. . вский.