В псковской детской музыкальной школе № 5 появилось более 20 новых инструментов

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В Псковской области ДМШ №5 является единственной специализированной духовой школой. Заведение посещают около 150 учеников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В ДМШ поступило 10 новых деревянных духовых инструментов: 2 флейты, 3 кларнета, 2 саксофона-альта, 2 гобоя, 1 фагот. Также были привезены 12 медных духовых инструментов: 4 трубы, 2 тенора, 1 баритон, 1 туба, 2 валторны, 2 тромбона.

Музыкальные инструменты доставили в Псковскую область благодаря соглашению Правительства региона и Минпромторга России

Ранее, в декабре прошлого года благодаря программе Минпромторга РФ в 10 музшкол и школ искусств в Псковской области доставили фортепиано.