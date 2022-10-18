В Псковской прокуратуре сделали круглосуточной горячую линию по мобилизации

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Горячая линия в прокуратуре Псковской области, на которой можно уточнить вопросы связанные с частичной мобилизацией, стала круглосуточной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданам предлагают обращаться по следующему телефону:

8 (800) 2220811 (дежурный прокурор Псковской области) по будням с 18:00 до 9:00, выходные и нерабочие дни – круглосуточно;

8 (8112) 698334 (контактное лицо – Мясникова Екатерина Ивановна) по будням с 9:00 до 18:00;

8 (8112) 698363 (контактное лицо – Никитина Екатерина Викторовна) по будням с 9:00 до 18:00;

8 (8112) 698317 (контактное лицо – Шаворова Екатерина Викторовна) по будням с 9:00 до 18:00;

8 (8112) 698335 (контактное лицо - Холщевников Александр Андреевич) по будням с 9:00 до 18:00;

Все поступившие сообщения будут обрабатываться с последующей организацией надзорных мероприятий.