МЧС предупредило псковичей о сильных дождях

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Сегодня днем, 19 октября, в юго-восточных районах Псковской области пройдут сильные дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления МЧС региона.

Жителям Псковской области рекомендуют по возможности оставаться дома или на работе, избегая выхода на улицу. При сильном дожде гражданам советуют укрыться в зданиях, которые находятся выше уровня возможного подтопления.

Если укрытие начинает подтапливает, необходимо найти ближайшую возвышенность и перейти туда. В крайнем случае можно подняться на более высокие этажи, перекрыть газ и выключить электричество, закрыть окна и двери.

МЧС также сформулировало несколько рекомендаций для владельцев авто:

-Автомобилистам рекомендуется заблаговременно перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять их в местах, где риск подтопления наиболее велик.

- Водителей, которых ливень настиг в машине, не следует преодолевать потопленные участки. Необходимо остановиться на обочине, включить аварийные огни и переждать сильный дождь. Если вода начнет быстро пребывать, необходимо покинуть авто и перебраться на возвышенность или в здание.

Сотрудники МЧС подчеркнули, что при возникновении любой ЧС необходимо связаться со службой спасения по телефону 01. На мобильных телефонах можно набрать номер 112 или 101.