У великолукских абитуриентов стали популярны экономические специальности

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В Великих Луках абитуриенты стали чаще выбирать экономические направления для обучения.Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила врио ректора Великолукской сельхозакадемии, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Вуз предлагает достаточно широкий спектр образовательных программ. Мы не собираемся останавливаться на этом и готовим еще две программы», подчеркнула Федорова. По словам профессора, на данный момент в академии 25 программ высшего образования, девять - среднего специального образования и шесть программ аспирантуры.

Абитуриенты стали чаще выбирать направления, связанные с информационными системами и ветеринарией.

На сегодняшний день в вузе обучается 2800 студентов из 16 регионов Росси, стран ближнего и дальнего зарубежья

«Много студентов из Смоленска, Твери, Новгорода, Ленинградской области, Мурманска, Карелии. Есть студенты из Туниса, Эстонии», — поделилась Юлия Федорова.