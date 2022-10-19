Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 10:25

У великолукских абитуриентов стали популярны экономические специальности

Источник:kp.ru
.

.

В Великих Луках абитуриенты стали чаще выбирать экономические направления для обучения.Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила врио ректора Великолукской сельхозакадемии, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Вуз предлагает достаточно широкий спектр образовательных программ. Мы не собираемся останавливаться на этом и готовим еще две программы», подчеркнула Федорова. По словам профессора, на данный момент в академии 25 программ высшего образования, девять - среднего специального образования и шесть программ аспирантуры.

Абитуриенты стали чаще выбирать направления, связанные с информационными системами и ветеринарией.

На сегодняшний день в вузе обучается 2800 студентов из 16 регионов Росси, стран ближнего и дальнего зарубежья

«Много студентов из Смоленска, Твери, Новгорода, Ленинградской области, Мурманска, Карелии. Есть студенты из Туниса, Эстонии», — поделилась Юлия Федорова.