В Пскове впервые перенесли вечный огонь на время ремонта

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Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата на время ремонтных работ перенесли в специальную палатку. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Глава администрации сообщил, что огонь будут держать в специальной палатке в течение двух недель. По расчётам, именно столько времени будет производится ремонт горелки и прилегающей к ней площадки.

«Это первый перенос Вечного огня. Раньше таких масштабных ремонтных работ здесь не проводилось. Сотрудники ПАО «Газпром» будут следить за тем, чтобы огонь не погас, а по окончании ремонта вернут его на место», — сообщил Борис Елкин в своем сообщении.

По словам глав администрации реконструкция находится на этапе завершения. Конструкция памятника была укреплена, а прилегающая к нему площадка заново выложена камнем. Осталось произвести монтаж новых плит с гранитным щебнем и установить лестницу.

Уже к концу ноября памятник будет обновлен. Кроме того, здесь планируется организовать подсветку комплекса. Изначально так было задумано автором проекта, псковским архитектором Всеволодом Смирновым.