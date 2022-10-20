Базовый уровень военного положения введен в Псковской области

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В Псковской области отмечается самый низкий, базовый уровень готовности. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видео-обращении.

При этом уровне усиливается охрана общественного порядка и повышается уровень защиты ключевых объектов инфраструктуры.

«Ничего сверх этого на сегодняшний день не требуется. Ограничения передвижения транспорта и запрет на проведение мероприятий не планируются. Общественная жизнь никаких изменений не почувствует», — подчеркнул глава региона.

Безопасность будет поддерживаться ответственными структурами в том же объёме, что и раньше.

Для мониторинга за проведением всех необходимых мер был создан оперштаб. «Возглавил операционный штаб лично. Первое заседание проведу уже завтра», — заключил Михаил Ведерников.