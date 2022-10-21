Жестокое обращение с животными владельцу гастролирующего в Пскове цирка обошлось в 5 тысяч рублей

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Псковский суд привлек к административной ответственности цирк «Арена Макао», который приехал на гастроли в областной центр. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

В июле текущего прокуратура Псковской области потребовала провести внеплановую проверку в шапито «Арена Макао». Сотрудники правоохранительных органов нашли более 20 нарушений. Например, на корма для животных не было сертификатов или деклараций о соответствии качества. Также лошадям, зебре, пони, ослам, медведям не было постоянного доступа к свежей питьевой воде. А медведи и тигры и вовсе жили в клетке, где полом служил асфальт парковки ТЦ, на которой расположился цирк. Существенным нарушением было то, что полы и стены в клетках остальных животных были водопроницаемы.

Размеры вольеров и стойл не отвечали установленным требованиям. Безопасной перевозкой животных также никто не озаботился: как минимум на клетках не было соответствующей маркировки.

Помимо этого, по периметру цирк не был огорожен полностью, а значит посторонние лица могли проникнуть на территорию заведения, что является прямым нарушением.

В ходе проверки были найдены и другие нарушения по состоянию здоровья животных, уборки, питания, условий их содержания.

Также предприниматель, который привёз цирк на территорию области должен был сообщить об этом в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора не менее чем за 10 дней до начала предоставления услуг. Однако это лицензионное требование было нарушено.

В результате юрлицо было привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

В октябре этого года Арбитражный суд Псковской области назначением владельцу штраф в размере 5 000 рублей.