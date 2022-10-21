Президент наградил девять врачей из Псковской области медалью Луки Крымского

.
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского девять псковских медработников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
За многолетний плодотворный труд медалью были награждены:
- врач ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Виктор Алексеев;
- медсестра ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Ольга Гудкова;
- заведующая отделением ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» Мария Егорова;
- врач ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница №1» Лариса Коннова;
- начальник ГБУЗ ПО «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергей Литус;
- старшая медсестра ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Нина Львова;
- медицинская сестра ГБУЗ ПО «Печорская районная больница» Любовь Владимировна Ручейкова;
- заведующий отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Ирина Соколова;
- заведующий отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Денис Фёдоров.
Ранее президент наградил медалью Луки Крымского помощника врача Оксану Воробьеву и Светлану Кисареву. А ещё двум медработникам вручили орден Пирогова.