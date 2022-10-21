Президент наградил девять врачей из Псковской области медалью Луки Крымского

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского девять псковских медработников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

За многолетний плодотворный труд медалью были награждены:

- врач ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Виктор Алексеев;

- медсестра ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Ольга Гудкова;

- заведующая отделением ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» Мария Егорова;

- врач ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница №1» Лариса Коннова;

- начальник ГБУЗ ПО «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергей Литус;

- старшая медсестра ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Нина Львова;

- медицинская сестра ГБУЗ ПО «Печорская районная больница» Любовь Владимировна Ручейкова;

- заведующий отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Ирина Соколова;

- заведующий отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Денис Фёдоров.

Ранее президент наградил медалью Луки Крымского помощника врача Оксану Воробьеву и Светлану Кисареву. А ещё двум медработникам вручили орден Пирогова.