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Общество22 октября 2022 19:49

Более 100 беженцев трудоустроили в Псковской области

Источник:kp.ru
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В Псковской области в 2022 году трудоустроено более 100 беженцев. Такие данные озвучили на встрече ответственных лиц региона по труду и занятости населения в пункте временного размещения беженцев в Опухликах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

От ввножденных переселенцев в регионе поступило 46 заявлений в программе оказания содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Более 100 граждан продолжают работать в регионе.

Глава региона Михаил Ведерников содействовал в организации переезда для воссоединения с родными. Беженцам представили билеты на поезд и трансфер от пункта временного размещения до вокзала.