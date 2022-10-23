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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Центр поддержки семей мобилизованных. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона побывал в Проектном офисе «Команда 2018» с рабочим визитом. «Люди приходят с самыми разными вопросами: кто-то просит помочь с дровами, а кто-то – устроиться на работу», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Совсем недавно сотрудники предложили безработной жене мобилизованного пройти переобучение для дальнейшего трудоустройства. За все время специалисты приняли более 800 подобных обращений с помощью.

Глава региона не упустил из внимания условия работы в центре помощи. «Отдельно спросил про условия – сотрудники отметили, что у них здесь есть всё необходимое для комфортной работы», – подытожил губернатор.

Напомним, что Центр помощи мобилизованным и их семьям был открыт в Пскове 10 октября по распоряжению Михаила Ведерникова.